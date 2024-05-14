أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ القوات الروسية سيطرة على بلدة بوغروفاتكا في منطقة خاركيف الأوكرانية.
ولفتت، في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك"، إلى أنّ "قواتنا تتقدم في عمق دفاعات العدو (الجيش الأوكراني) في مقاطعة خاركيف".
وأوضجت أنّ "وحدات تجمع قوات "الجنوب" تعزز مواقعها وخسائر قوات كييف بلغت ما يصل إلى 520 عسكريًا إضافة إلى تدمير 3 مستودعات ذخيرة".
ويشنّ الجيش الروسي هجومًا يتركّز على منطقة خاركيف، حيث سيطر على عدد من البلدات فيها، مع استمرار عمليته العسكرية في أوكرانيا.
وسبق وأن أعلن قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي أن قوات بلاده تواجه موقفًا عصيبًا في القتال الدائر بمنطقة خاركيف.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية أعلنت سيطرة الجيش على بلدة جديدة في خاركيف وتقدّمه في "عمق" الدفاعات الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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