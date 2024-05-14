الجيش الإسرائيلي: إصابة 22 جنديًا خلال الـ24 ساعة الماضية بينهم 15 أصيبوا في معارك غزة

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بإصابة 22 جنديًا إسرائيليًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 15 أصيبوا في معارك غزة.

وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، عن تفجبر منزل مفخخ في قوة إسرائيلية خاصة، مؤكدة إسقاط أفرادها بين قتيل وجريح في شارع جورج شرق رفح.

بدورها، أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن قصفها بقذائف الهاون من العيار الثقيل التحشدات العسكرية والآليات المتوغلة للجيش الإسرائيلي في محيط معبر رفح.

كما كشفت عن تمكّن عناصرها من "قنص جندي صهيوني يتحصن في أحد المباني خلف مدارس أبو زيتون معسكر جباليا شمال قطاع غزة".

هذا، وقالت "سرايا القدس" في بلاغ آخر: "قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 جنود وآليات العدو المتقدمة محيط المقبرة الشرقية بحي السلام شرق رفح"، مضيفة "قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" قوة راجلة في امتداد شارع ابو العيش في جباليا وأوقعنا القوة بين قتيل و جريح".

بدورها، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن إصابة عدد من الجنود بجروح خلال اشتباكات في جباليا.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي من عملياته في رفح وجباليا، في وقت يشهد فيه القطاع كارثة إنسانية جرّاء القصف الإسرائيلي والحصار.