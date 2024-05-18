شكرا لقرائتكم خبر عن خبير دولى: القمة العربية تبنت ثوابت الرؤية المصرية الحريصة على السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن نتائج القمة العربية تبنت الرؤية المصرية الحريصة على السلام وثوابتها في الحفاظ على القضية الفلسطينية والتصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي، والتي جاءت لتتسق مع تلك المبادرة العربية في بيروت 2002 والمستندة إلى الأرض مقابل السلام.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" أن القمة أكدت على موقف مصر في أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار إلا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وشددت دعمها الدولة المصرية في كل خطواتها كما اتخذ قبل ذلك في القمة العربية بنوفمبر الماضي.