سرايا القدس: قنص جندي إسرائيلي بالقرب من كلية المجتمع في حي تل الهوا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها اليوم، عن تمكن مجاهديها من قنص جندي إسرائيلي بالقرب من كلية المجتمع في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وذكرت السرايا في بيانها أن العملية تأتي ضمن جهودها المستمرة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، واستهداف الجنود والمواقع العسكرية في الأراضي الفلسطينية. وأشارت إلى أن العملية نفذت بنجاح ودقة، وأن الجندي المصاب تعرض لإصابات خطيرة.

وأضافت السرايا أن هذا الهجوم يعكس استمرار مقاومتها ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويأتي في إطار الرد على التصعيد العسكري والهجمات المستمرة على القطاع. وأكدت أن مقاومتها ستظل قوية ومستمرة حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعدالة.

وأفاد شهود عيان في المنطقة بأن عمليات القنص تسببت في حالة من التوتر والذعر بين السكان المحليين، حيث أغلقت قوات الاحتلال المنطقة وتعاملت مع الوضع الأمني بتشديد الإجراءات.

من جانبها، لم تصدر بعد الجهات الإسرائيلية أي بيان رسمي بشأن الحادث أو حالة الجندي المصاب. وتستمر الأوضاع في غزة في التوتر في ظل تصاعد الصراع والاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وزارة الأوقاف الفلسطينية: المسجد الأقصى تعرض للاقتحام 23 مرة ومنع الأذان

أفادت وزارة الأوقاف الفلسطينية في تقريرها الشهري أن المسجد الأقصى تعرض للاقتحام من قبل القوات الإسرائيلية 23 مرة خلال شهر يوليو الماضي. وذكرت الوزارة أن هذه الاقتحامات تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المستمرة على الأماكن المقدسة في القدس.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال قامت بتقييد حركة المصلين والمرابطين داخل المسجد الأقصى، مما أثر على إمكانية أداء الصلاة بشكل طبيعي. وأضاف أن هذه التصعيدات تأتي في إطار محاولات إسرائيلية لفرض مزيد من السيطرة على الأقصى، وهو ما اعتبرته الوزارة اعتداءً على حقوق المسلمين ومقدساتهم.

وفيما يخص المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، أفادت وزارة الأوقاف الفلسطينية بأنه تم منع رفع الأذان 43 وقتًا خلال الشهر نفسه. وأوضحت الوزارة أن هذا المنع يتزامن مع محاولات إسرائيلية مستمرة للحد من ممارسة الشعائر الدينية في المسجد، مما يزيد من معاناة المصلين ويعيق أداء عباداتهم.

ودعت وزارة الأوقاف المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لحماية الأماكن المقدسة في القدس والخليل، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. كما أكدت الوزارة على أهمية دعم الجهود الفلسطينية لحماية المسجدين الأقصى والإبراهيمي، وضمان حرية العبادة لجميع المسلمين.

وأضافت الوزارة أن استمرار هذه السياسات يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، ويعكس التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته. وأكدت على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام الحقوق الدينية والإنسانية.