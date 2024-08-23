مقتل 13 مزارعاً على يد جماعة بوكو حرام بنيجيريا

ياسر رشاد - القاهرة - مقتل 13 مزارعاً في وسط نيجيريا، على يد مسلحون يُشتبه بأنهم من جماعة بوكو حرام، وتشهد المنطقة نشاطاً مزداداً للمتطرفين من الشمال الشرقي بعد تحالفهم مع مجرمين محليين، وفق ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية.

وحسب الشرق الأوسط، منذ سنوات، يشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها أنشطة عصابات إجرامية تهاجم القرى وتقتل وتختطف السكان وتحرق المنازل بعد نهبها.

شمال شرق أكبر دول أفريقيا

لكن مسؤولين ومحللين يقولون إن المتشددين في شمال شرق أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، نسجوا في الآونة الأخيرة علاقات وطيدة مع قطّاع الطرق في ولاية النيجر، ما وفر لهم حضوراً متنامياً في وسط البلاد.

وهاجم مسلحون على دراجات نارية منطقة شيرورو، الأربعاء، وأطلقوا النار باتجاه مزارعين بينهم ثلاث نساء كن يعملن في مزرعة.

وقال مصدر أمني وموظف في الأمم المتحدة يعمل في المنطقة إن 13 شخصاً قتلوا في الهجوم المنسوب لـ«جهاديي بوكو حرام» الذين أقاموا معسكرات في قرى استولوا عليها من السكان.

المهاجمين من إرهابيي بوكو حرام

وصرح المصدر الأمني لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس: «من الواضح أن المهاجمين من إرهابيي (بوكو حرام) وقتلوا 13 شخصاً كانوا يعملون في مزرعة خاصة خارج قرية ماغامي». وأضاف: «معظم الضحايا قتلوا برصاصة في الرأس مما يدل على أن الإرهابيين هاجموا بهدف القتل».

وقدم مصدر أممي في المنطقة الحصيلة ذاتها، موضحاً أن الضحايا كانوا من سكان بلدة ألاوا المجاورة الذين أرغموا على مغادرة منازلهم قبل 6 أشهر.

في أبريل (نيسان) قتلت «بوكو حرام» جنديين ومسلحين من ميليشيات الدفاع الذاتي التي كانت تحرس ألاوا، مما دفع الجيش إلى سحب قواته. وفرّ السكان من ألاوا خشية وقوع هجمات جديدة، قبل أن يقوم قطاع الطرق بالسيطرة عليها واحتلال المنازل والأراضي الزراعية.