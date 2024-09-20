تيننتي: رصدنا تصاعدًا كبيرًا للأعمال القتالية على الخط الأزرق ويجب خفض التصعيد فوراً

حثت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) على خفض التصعيد بعد زيادة كبيرة في الأعمال القتالية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأكد المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي لوكالة "رويترز" إن قوة اليونيفيل ترى "تصاعدا كبيرا في الأعمال القتالية عبر الخط الأزرق" وفي جميع أنحاء منطقة عملياتها.

وأضاف "يساورنا القلق من التصعيد المتزايد عبر الخط الأزرق ونحث جميع الأطراف المعنية على خفض التصعيد على الفور".