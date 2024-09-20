مهاجم طعن شخصًا حتى الموت وجرح آخر في مدينة روتردام الهولندية

أعلنت ​الشرطة الهولندية​ أنّ مهاجمًا طعن شخصًا بسكين حتّى الموت، وأصاب آخر بجروح خطيرة على جسر إيراسموس في مدينة روتردام السّاحليّة.

وقد ألقت الشّرطة القبض على المشتبه به، الّذي أُصيب أيضًا بجروح خطيرة، ونقلته إلى المستشفى لتلقّي العلاج. ودعت الشّهود إلى التقدّم للإدلاء بشهاداتهم، مشيرةً إلى أنّ التّحقيقات جارية.

وذكرت هيئة الإذاعة العامّة الهولندية "نوس"، أنّ شهودًا عيان أفادوا بأنّ المشتبه به صاح "الله أكبر"، أثناء تنفيذ اعتدائه.