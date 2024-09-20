أعلنت الشرطة الهولندية أنّ مهاجمًا طعن شخصًا بسكين حتّى الموت، وأصاب آخر بجروح خطيرة على جسر إيراسموس في مدينة روتردام السّاحليّة.
وقد ألقت الشّرطة القبض على المشتبه به، الّذي أُصيب أيضًا بجروح خطيرة، ونقلته إلى المستشفى لتلقّي العلاج. ودعت الشّهود إلى التقدّم للإدلاء بشهاداتهم، مشيرةً إلى أنّ التّحقيقات جارية.
وذكرت هيئة الإذاعة العامّة الهولندية "نوس"، أنّ شهودًا عيان أفادوا بأنّ المشتبه به صاح "الله أكبر"، أثناء تنفيذ اعتدائه.
كانت هذه تفاصيل خبر مهاجم طعن شخصًا حتى الموت وجرح آخر في مدينة روتردام الهولندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.