معاريف: 52 بالمئة يعارضون إقالة غالانت وتشكيل حزب بقيادة بينيت قد يؤدي لتطور سياسي كبير

أظهرت نتائج استطلاع رأي، نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، أنّه لو أجريت الانتخابات الآن في إسرائيل، سيحصل حزب "الليكود" على 24 مقعدًا في الكنيست، مقابل 21 لحزب "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس.

كما يظهر أنّ حزبًا جديدًا بقيادة نفتالي بينيت قد يؤدي إلى تطور سياسي كبير، لأنّه يحصل مع أحزاب المعارضة على أغلبية 64 عضوًا من الكنيست، مقارنة بـ 47 عضوًا فقط لكتلة أحزاب الائتلاف.

كما كشف استطلاع الرأي أن 52% من الإسرائيليين يعارضون إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.