أظهرت نتائج استطلاع رأي، نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، أنّه لو أجريت الانتخابات الآن في إسرائيل، سيحصل حزب "الليكود" على 24 مقعدًا في الكنيست، مقابل 21 لحزب "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس.
كما يظهر أنّ حزبًا جديدًا بقيادة نفتالي بينيت قد يؤدي إلى تطور سياسي كبير، لأنّه يحصل مع أحزاب المعارضة على أغلبية 64 عضوًا من الكنيست، مقارنة بـ 47 عضوًا فقط لكتلة أحزاب الائتلاف.
كما كشف استطلاع الرأي أن 52% من الإسرائيليين يعارضون إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.
كانت هذه تفاصيل خبر معاريف: 52 بالمئة يعارضون إقالة غالانت وتشكيل حزب بقيادة بينيت قد يؤدي لتطور سياسي كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.