حسام الغمرى: الإخوان يتحالفون مع الشيطان من أجل السلطة والعاطفة جذبتنى لهم

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي حسام الغمري، أحد الشهود على تآمر جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر، إنه لم يكن يومًا عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين، لكنه انجذب إلى مشروعهم الإعلامي في الخارج مدفوعًا بما وصفه بـ"العاطفة الدينية"، معتقدًا في البداية أنهم "مظلومون" و"أصحاب مشروع لنهضة الأمة".

وأوضح الغمري، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع عبر قناة dmc، أنه سافر إلى الخارج في نوفمبر 2014، ووصل إلى تركيا في مارس 2015، حيث بدأ العمل في قناة "مصر الآن" كرئيس تحرير، ثم تولى مسؤولية إعداد برنامج "من مصر" الذي كان يقدمه محمد ناصر، مشيرًا إلى أنه كان يكتب له النصوص كاملة، مع ترك مساحة له للارتجال في بعض الفقرات.

وأضاف: "كنت أكتب النصوص بحماسة وتعاطف شديد، وكنت أظن أنني أساهم في مشروع نبيل"، لكنه قال إنه مع مرور الوقت بدأ يكتشف ما وصفه بـ"زيف الشخصيات والمشروع برمّته"، مشيرًا إلى أنه شعر بأنه "يخدع الجمهور" ويشارك في "صناعة وهم"، على حد تعبيره.

وأكد الغمري، أن ما دفعه للابتعاد عن المشروع الإعلامي الإخواني لم يكن معاملة سيئة، بل ما وصفه بـ"الصدمة الأخلاقية"، قائلاً: "شاهدت أمورًا لا تتفق مع ما يُعلن عن هوية هذا التيار.. رأيت نقيضًا تامًا للصورة التي تم تصديرها عن الطهارة والمظلومية".

وقال إن انكشاف هذه الصورة دفعه للقراءة الجادة في تاريخ الجماعة، مؤكدًا أن معرفته ببعض محطات هذا التاريخ مثل اغتيال القاضي الخازندار ورئيس الوزراء أحمد ماهر باشا، بدأت لأول مرة في 2018 رغم أنه خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وفي ما يتعلق بفكر الجماعة، قال الغمري: "كنت أظن أن أفكار التكفير بدأت مع سيد قطب، لكني اكتشفت أنها أقدم من ذلك، وموجودة في رسائل حسن البنا نفسه"، مشيرًا إلى إحدى الرسائل التي جاء فيها: "إذا لم تستجب الدولة للإسلام، فنحن حربٌ عليها لا هوادة فيها".

واعتبر الغمري أن جماعة الإخوان منذ نشأتها في عشرينات القرن الماضي كانت في حالة إعلان حرب على الدولة"، مشيرًا إلى ما وصفه بعلاقاتها "الوثيقة بأجهزة استخبارات وتمويلات مشبوهة"، بحسب تعبيره.

وتابع الغمري أن الإعلام لم ينبه الأجيال الجديدة بخطورة هذا الفكر في وقت مبكر، وأن الجماعة نجحت في صناعة "سردية المظلومية" التي تبرر بها التحرك السري، مضيفًا: "كانوا يبررون لأنفسهم اختراق القرى والمناطق الشعبية بخدمة الناس، ثم استثمار هذا التعاطف في تبرير الانتقام".

وقال: "المنطقة الخاصة بالإخوان كانت منطقة مغلقة داخليًا بالنسبة لي، كنت أظن أن ما يُقال عنهم مبالغ فيه، حتى بدأت أقرأ في الخارج، فاكتشفت أنهم ليسوا كما يزعمون"، مؤكدًا أن الجماعة برعت في "البرمجة النفسية والعاطفية"، و"تسويق رموزها كأنهم أساطير".

وقال الإعلامي حسام الغمري، إن "العيب" متجذر في ممارسات الجماعة منذ عهد عبد الحكيم عابدين، وأضاف: "بعضهم قال لي صراحة: نحن على استعداد أن نضع أيدينا في يد الشيطان من أجل السلطة".

وتابع الغمري: "حينما صرّح إبراهيم منير بأن الجماعة قد تترك السياسة لعشر سنوات مقابل المصالحة مع الدولة المصرية، اعتقدت أنها مرونة سياسية، لكن أعضاء آخرين أكدوا لي أن السياسة جزء من منهج حسن البنا، ولا يمكن التخلي عنها"، كما تحدث عن علاقات الجماعة بأجهزة استخباراتية غير مصرية، مؤكدًا أن "كل دولة يوجد فيها الإخوان، هناك جهاز يتعامل معهم بشكل أو بآخر"، وأن المفاجأة الكبرى – حسب قوله – تمثلت في ظهور شخصية مثل أبو بكر خلاف، أحد مؤسسي "رابطة الإعلاميين المصريين في الخارج"، على قناة "i24" التابعة للموساد الإسرائيلي، في لقاء مع إيدي كوهين، وهو ما وصفه الغمري بأنه "أمر صادم".

وذكر الغمري أن "كل من يعمل في هذه المنظومة يفعل ذلك من أجل المال لا غير"، مضيفًا: "خاصة بعد ما حدث في 7 أكتوبر 2023، حينما اتضح أن كل زعزعة للجبهة الداخلية تصب في مصلحة إسرائيل بشكل مباشر".

وأكد أن الأسلوب الإعلامي لهذه القنوات لا يعتمد على خطاب سياسي، وإنما على "الخطاب الدرامي" القائم على التكرار والإلحاح، بمفردات مثل "التعذيب، السجون، البلد بتتباع"، وهو أسلوب رآه يُستخدم سابقًا بين عامي 2005 و2011 لتعبئة الشارع ضد الدولة، وقال: "أنا جئت من هناك، من قلب المؤامرة، من بيت العنكبوت، وأحذر النخبة من أن بعض الرسائل التي يتم بثها، حتى لو بدت عاطفية أو غاضبة، تُستخدم وتُعاد صياغتها وتوظيفها إعلاميًا من قبل جهات مرتباتها تُقدّر بآلاف الدولارات".

كما أشار الغمري إلى وجود ثروات ضخمة لدى بعض الأسماء الإعلامية بالخارج، قائلًا: "محمد ناصر عنده فيلا في دبلن، وفيلا في فلوريا في إسطنبول، وثلاث شقق لأبنائه، وفي إعلاميين بدأوا من برنامج على الموفي ميكر، وفجأة بقوا أصحاب شركات وعربيات وثروات ضخمة.. والتمويل ما زال مستمرًا.. الفلوس لسه بتدفع... فلوس مرعبة.. وأنا انتبهت لهذا لما بدأت أتعامل مع بعض العناصر الاستخباراتية أثناء أزمة قناة الشرق".