السعودية والإمارات تؤكدان دعم الاستقرار والسلم الإقليمي

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان ، اليوم، الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، في العاصمة الرياض، حيث جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، ومختلف جوانب التعاون الإستراتيجي والعمل المشترك، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الإنسانية والأمنية.

وأكد الجانبان، في هذا السياق، أهمية العمل على ترسيخ أركان الاستقرار والأمن والسلم الإقليمي، من خلال إيجاد مسار واضح للسلام الدائم والشامل والعادل، الذي يقوم على أساس «حل الدولتين» لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.

وأقام ولي العهد مأدبة غداء تكريمًا لسمو رئيس دولة الإمارات والوفد المرافق، الذي غادر الرياض في وقت لاحق، حيث كان في وداعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.

تحركات سعودية

وتقوم السياسة السعودية بقيادة ولي العهد بتحركات سياسة عالية المستوى، وتواصل كبير مع عدد من قادة العالم لتحقيق السلام العادل والآمن والشامل في الشرق الأوسط، وينبثق ذلك من موقف المملكة الداعي إلى وقف فوري للحرب في غزة.

وتلقى ولي العهد، مساء أول أمس، اتصالا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تم خلاله استعراض تطورات الأحداث في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية في غزة.

علاقات متينة

وتعتبر العلاقات السعودية - الإماراتية شراكة إستراتيجية متينة قائمة على المصالح المشتركة والتاريخ القوي، وتعد الإمارات من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، وتوجد مشروعات إستراتيجية مشتركة بينهما تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري.

وتتشارك الدولتان في رؤى مشتركة تجاه قضايا المنطقة، وتتعاونان في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وتنسق قيادتا البلدين مواقفهما.

وشهدت العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، في السنوات الأخيرة، تطورًا هائلاً وتقدمًا كبيرًا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بدعم وتوجيه القيادة في كلا البلدين.

وشكلت هذه العلاقات عبر التاريخ ضمانة قوية للأمن القومي الخليجي والعربي بوجه عام، بالنظر إلى تطابق وجهات نظر البلدين الشقيقين تجاه مجمل قضايا المنطقة، من خلال تعاونهما البنّاء والمثمر.