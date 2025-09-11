الإمارات: العدوان الإسرائيلي على قطر مساس مباشر بأمن الأمة العربية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي، الدوحة (الاتحاد، وام)

بعث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية تضامن إلى معالي حسن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى القطري، أكد فيها على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، بوقوفها وتضامنها المطلق مع قطر الشقيقة، قيادة وشعباً، وتأييدها الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم، كما أكد معاليه على ثقته أن دولة قطر بتاريخها، وبحكمة قيادتها، وبعمق انتمائها العربي ستخرج أكثر قوة وصلابة.

وأدان معالي صقر غباش وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي في برقيته بأشد العبارات، الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة ووحدة أراضيها، ووصفها بأنها جريمة سافرة ضد قواعد القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، وحرمة سيادة الدول.

وقال معاليه إن هذا العدوان المتهور والنهج العدواني يؤدي إلى تقويض استقرار المنطقة بأسرها ولا يمثل استهدافاً لقطر الشقيقة وحدها فحسب، وهو مساس مباشر بأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأمة العربية، والاستقرار الإقليمي والدولي.

وعبر معاليه عن صادق تعازيه في استشهاد أحد منتسبي قوة الأمن الداخلي جراء العدوان السافر، داعياً المولى عز وجل له بالرحمة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين من العناصر الأمنية.

ووجهت دولة قطر، أمس، رسالة إلى أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسانغجين كيم، القائم بالأعمال بالوفد الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، بشأن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة.

ووفق وكالة الأنباء القطرية «قنا»، قامت بتوجيه الرسالة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن دولة قطر طالبت بتعميم الرسالة على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.

وأعربت دولة قطر في الرسالة عن إدانتها بـ«أشد العبارات لهذا الاعتداء الإجرامي، الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة القطريين والمقيمين على أرضها».

كما أكدت أن «الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة قد باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة».

ونوهت إلى أنها «إذ تدين بشدة هذا الاعتداء، فإنها تؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها».

بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، أمس، أن بلاده ستتخذ الإجراءات كافة لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن عبدالرحمن من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

وذكر البيان أن وزير الخارجية الفرنسي أكد خلال الاتصال تضامن بلاده مع قطر مندداً بالهجوم الإسرائيلي، ووصفه بأنه غير مقبول مهما كان دافعه.

كما شجب الاتحاد الأوروبي الغارة الإسرائيلية على الدوحة، وأكد أنها تُعد انتهاكاً للقانون الدولي ولسلامة أراضي قطر.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان نشرته خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، عن تضامنه الكامل مع سلطات وشعب قطر، مشدداً على أنه يجب تفادي أي تصعيد إضافي في غزة، وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار.