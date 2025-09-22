السيسي يفرج عن المصري البريطاني علاء عبدالفتاح

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا بالإفراج عن الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، الذي أمضى سنوات في السجن، وذلك وفقًا لما ذكره محاميه.

برز اسم علاء عبد الفتاح كواحد من أبرز النشطاء خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 في القاهرة، والتي أدت إلى إسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

وفي عام 2014، حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا، ثم خُفّضت لاحقًا إلى خمس سنوات، بتهمة المشاركة في مظاهرة بدون تصريح.

وأُطلق سراحه في عام 2019، لكن أعيد اعتقاله في العام نفسه لمشاركته منشورًا على فيسبوك يتناول انتهاكات حقوق الإنسان في السجون المصرية، ما أدى إلى إدانته بالسجن لمدة خمس سنوات أخرى.

وكانت حملات محلية ودولية بارزة طالبت بالإفراج عن علاء عبدالفتاح، وفي العام الماضي، حذفت مصر اسمه من قائمة المطلوبين بتهمة "الإرهاب".

يشار إلى ان عبد الفتاح يحمل الجنسية البريطانية من والدته، التي أضربت عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله، وناشدت رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر للعمل على إطلاق سراح ابنها.

كما قام عبد الفتاح، البالغ من العمر 43 عامًا، بالعديد من الإضرابات عن الطعام للمطالبة بحريته.