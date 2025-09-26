«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، إلى تشكيل تحالف دولي فعال لاستعادة الأمن والاستقرار في بلاده وإعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية وتأمين المنطقة والعالم من خطر متزايد عابر للحدود وطي صفحة الميليشيات دون أي تأخير.

وقال العليمي في كلمته أمام المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «اليمن ترك رهينة لمشروع الميليشيات التي تستخدم الجوع كسلاح والممرات البحرية كوسيلة ابتزاز».

ونبه إلى أن «اليمن اليوم لا يمثل مجرد أزمة داخلية بل أصبح اختباراً لمصداقية النظام الدولي»، موضحاً أن «تغافل الكثيرين عن جوهر الأزمة اليمنية شجع الميليشيات الحوثية على التمادي نحو تهديد السلم الإقليمي والدولي واستهداف مصادر الطاقة ثم ممرات الملاحة وصولا إلى اختطاف موظفي الأمم المتحدة والتنكيل بهم».

واعتبر العليمي أن «السنوات الماضية أثبتت أن سياسة إدارة الصراع لم تجلب سوى مزيد من الويلات والدمار ومنحت الميليشيات الحوثية الوقت والموارد لتوسيع ترسانتها».