بحث قطري في لندن لاستخدام النانو باديز لعلاج سرطان الكبد

تواجدت طالبات قطر بقوة في مجال الأبحاث العلمية في مجال أبحاث السرطان والالتهابات، حيث اخترقن هذا المجال خلال السنوات الحالية في القطاع الطبي وغيرها من المجالات العلمية، ومن بين هؤلاء الطالبات «شهد سبعاوي إبراهيم الحسن « الطالبة في جامعة «وايل كورنيل» في قطر السنة الرابعة تخصص الطب البشري، والتي شاركت في برنامج بحثي من خلال مركز البروفيسور « محمد المعاضيد» لأمراض الصحة العامة التابع لكلية « جامعة لندن» البريطانية في لندن، حول استخدام نموذج علاج النانو باديز لمحاربة الخلايا السرطانية في الكبد والمضاعفات التي تواجهه، وعملت مع مجموعة من الباحثين المتميزين والرواد في المركز المتخصص. وقالت الطالبة لـ ء إنها أجرت تجارب على الخلايا السرطانية واستخدمت نموذج «Nanobodies» النانو باديز وأدوات تحليل متقدمة لفهم كيفية تفاعل هذه الخلايا مع العلاجات النانوية ومدى استجابتها لها وسرعة علاج سرطان الكبد، وأنها التحقت في برنامج البحث هذا الصيف وفق مركز البروفيسور « محمد المعاضيد» للأيض والالتهابات، مضيفة: مشاركتي في مشروع البحث تحت إشراف البروفيسور «محمد المعاضيد «والدكتورة «فيديا علي « والدكتور «إبراهيم المهندي «من جامعة «يونيفيرستي كوليدج لندن « كانت ثرية على مختلف المستويات الشخصية والأكاديمية والعلمية، حيث تعد فرصة فريدة للعمل على مشاريع بحثية مما يساهم في تطوير القدرات العلمية والبحثية وربط معارفنا الأكاديمية بالواقع العملي، كما أنها لم تكن مجرد تجربة بحثية بل أيضا فرصة للترابط الوثيق بين العمل المختبري والممارسة الطبية السريرية، وأؤمن أن البحث العلمي هو جسر أساسي يربط بين النظرية والتطبيق، ويفتح لنا آفاقا جديدة نحو تحسين طرق التشخيص والعلاج لخدمة المرضى بصورة أفضل. وعن تجربتها البحثية في مركز البروفيسور « محمد المعاضيد» للأيض والالتهابات، ذكرت الطالبة «شهد « أن تجربتها البحثية طورت قدراتها العلمية والبحثية في مجال الطب البشري، ووضعتها على الطريق الصحيح لإكمال أبحاثها الأكاديمية، وتقدمت بجزيل الشكر والامتنان إلى الاساتذة والباحثين الذين استثمروا فينا وقتهم وجهدهم وفتحوا لنا أبواب المعرفة، وقدموا لنا الدعم والإرشاد في كل خطوة من خطواتنا البحثية، مضيفة قائلة فقد كان لحرصهم على تنمية قدراتنا وتوجيهنا الأثر الكبير في إنجاح هذه التجربة وإثرائها.

وعن المستقبل ذكرت الطالبة أنها تتطلع في المستقبل في البحث واستمرار الدراسة في تخصص طب القلب والعمل كي يكون هذا البرنامج البحثي الذي شاركت فيه في لندن هو مشروع تخرجي بعد عامين بإذن الله، حيث تطمح في تعميق نتائجه والبناء على ما بدأته للوصول إلى مخرجات علمية أوسع وأكثر تاثيرا.

وتوجهت بالنصيحة إلى الطلبة والطالبات في كلية الطب لخوض هذه التجربة البحثية الهامة عبر البرنامج البحثي الصيفي لمركز البروفيسور « محمد المعاضيد» للأيض والالتهابات التابع لجامعة «كلية لندن « البريطانية، قائلة لا تترددوا في المشاركة الثرية في هذا البرنامج البحثي فهي فرصة نادرة لاكتشاف قدراتكم وتوسيع مهاراتكم العلمية والعملية، كما يجعلكم أكثر استعدادا لمستقبلكم المهني والطبي.

الشرق القطرية