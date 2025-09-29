الدنمارك: نواجه "واقعا جديدا" بسبب الطائرات المسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الحكومة الدنماركية، اليوم الاثنين، إنها أصبحت تواجه واقعا جديدا في أعقاب الإنذارات المتكررة من انتهاك الطائرات المسيرة لأجواء البلاد.

وقال وزير العدل بيتر هوميلجارد، في مؤتمر صحفي، إنه منذ يوم الخميس الماضي، لم تشهد حركة الطيران الدنماركية أية اضطرابات كبيرة.

وأضاف هوميلجارد أنه مع ذلك، للأسف، يجب على المرء أن يعتاد على واقع جديد تتعرض فيه دول أوروبية أخرى، من بينها ألمانيا، لحوادث طائرات مسيرة مماثلة.

وتحدث هوميلجارد عن "الحرب الهجينة" التي يتعاملون معها. وقال إن الهجمات الهجينة أصبحت جزءا من الواقع الجديد، تماما كما أصبح التهديد الإرهابي جزءا من الواقع بعد الهجمات التي شهدتها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001.

وزير الدفاع الدنماركي ترولس لوند بولسن

وقال وزير الدفاع الدنماركي ترولس لوند بولسن، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إنه لا يزال من غير الواضح من الذي يقف وراء تلك الحوادث.

كانت الدنمارك قد أعلنت حالة التأهب بسبب توغل الطائرات المسيرة لأجوائها لمدة أسبوع.

في البداية، أدى رصد عدة طائرات مسيرة كبيرة مساء يوم الاثنين الماضي، إلى إغلاق المطار الرئيسي في العاصمة كوبنهاغن لعدة ساعات.

وظهرت مساء الأربعاء الماضي، طائرات مسيرة مرة أخرى فوق عدة مطارات أخرى في غرب الدولة العضو في حلف شمالي الأطلسي (الناتو)، مما أدى إلى إغلاق المجال الجوي فوق مطار ألبورج.

ومنذ ذلك الحين، أبلغت السلطات عن رؤية مئات الطائرات المسيرة في جميع أنحاء البلاد، رغم أنه لم تكن هناك أية عواقب كبيرة.