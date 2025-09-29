«إيميلدا» تهدد البهاما وقتيل في كوبا جراء العاصفة

ابوظبي - سيف اليزيد - أغلقت السلطات في جزر البهاما معظم المدارس، اليوم الاثنين، بعد إجلاء إلزامي لبعض الجزر في الأرخبيل، حيث من المتوقع أن تتسبب العاصفة الاستوائية إيميلدا في هطول أمطار غزيرة في شمال منطقة البحر الكاريبي، كما أسفرت انهيارات أرضية عن مقتل رجل في كوبا.

وتقع العاصفة على بعد نحو 35 ميلا شمال جزيرة أباكو الكبرى، التي لا تزال تتعافى من الإعصار دوريان بعدما ضرب أجزاء من جزر البهاما كإعصار من الفئة الخامسة المدمرة في عام 2019.

وتتحرك العاصفة إيميلدا، مصحوبة برياح تبلغ سرعتها القصوى 60 ميلا في الساعة، شمالا بسرعة 9 أميال في الساعة.

ومن المتوقع أن تصبح إعصارا غدا الثلاثاء، وتخرج إلى المحيط المفتوح، وفقا للمركز الوطني للإعاصير في ميامي. وفي غضون ذلك، يتحرك الإعصار أمبرتو، وهو عاصفة من الفئة الرابعة، بعنف في المياه المفتوحة القريبة، وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه سيجعل العاصفة إيميلدا تتحول فجأة إلى الشرق والشمال الشرقي، بعيدا عن ساحل جنوب شرق الولايات المتحدة.

وقال أليكس دا سيلفا، كبير خبراء الأعاصير في شركة «اكيو ويذر»، وهي شركة أميركية خاصة لتوقعات الطقس، «هذا هو حقا ما سينقذ الولايات المتحدة من التعرض لأمطار كارثية».