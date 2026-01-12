مذكرة تعاون سعودية - يابانية في مجال الاستخدام السلمي للفضاء

في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية، وقع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية ، المهندس عبدالله السواحه، مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي، على هامش المنتدى الوزاري السعودي الياباني للاستثمار مذكرة تعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء. وتهدف مذكرة التعاون إلى بناء تعاون مستدام، وتكامل الجهود، ودعم تطور قطاع الفضاء لدى البلدين.



