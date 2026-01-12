بتوجيهات ولي عهد الفجيرة.. انطلاق المسابقات التمهيدية من تحدي الحساب الذهني بمدارس الإمارة

ابوظبي - سيف اليزيد - انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المرحلة الجديدة من برنامج تحدي الحساب الذهني، التي تشمل ثلاث مسابقات تأهيلية، تمهيداً لإقامة المسابقة النهائية على مستوى إمارة الفجيرة، ضمن برنامج نوعي يهدف إلى تطوير المهارات الذهنية والحسابية لدى الطلبة المتميزين.

وتُقام المسابقات التأهيلية خلال عطلات نهاية الأسبوع أيام 11,17، و18 يناير الجاري، بمشاركة 100 طالب في كل مسابقة من الطلبة الذين أنهوا التدريب المكثّف ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، وذلك في مجمع زايد التعليمي بالبدية والفجيرة ودبا الفجيرة، بما يتيح لأكبر عدد من الطلبة فرصة المشاركة والتنافس.

تهدف المسابقات إلى توفير بيئة تعليمية محفّزة تنمّي المهارات الذهنية وتعزز القدرات الحسابية، من خلال اختبار الطلاب لمهاراتهم تحت ضغط الوقت، بما يطور سرعة البديهة، ودقة الأداء، والثقة بالنفس، إلى جانب تعزيز مهارات التركيز والانتباه واتخاذ القرار سريعاً.

وفي هذا الصدد، أكّد سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، أن المبادرة تعكس رؤية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في الاستثمار المستدام بالكفاءات والمواهب، موضحاً أن هذه المرحلة تمثل خطوة محورية لتعزيز مهارات الطلبة، وتمكينهم من المنافسة في بيئة تعليمية مبتكرة، بما يعكس حرص الإمارة على تمكين المتميزين وصناعة جيل متعلم وقادر على مواجهة تحديات المستقبل بالمعرفة والكفاءة والثقة.

وعقب الانتهاء من تنفيذ المسابقات التأهيلية، سيتم اختيار 200 طالب من أصل 400 مشارك، بناءً على نتائج الأداء، للمشاركة في المسابقة النهائية، التي تمثل المحطة الأهم في البرنامج، وتعكس مستوى التطور الذي حققه الطلبة خلال مراحل التدريب والتأهيل.

تأتي هذه المبادرة امتداداً لحرص حكومة الفجيرة على دعم المبادرات التعليمية النوعية، وتنمية قدرات الطلبة الذهنية، وبناء جيل متمكن من أدوات العصر والمعرفة، وقادر على المنافسة في مختلف المحافل المستقبلية.