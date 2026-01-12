ترامب يعتزم لقاء الرئيسة الفنزويلية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إدارته تعمل بشكل جيد مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، مبديا انفتاحه على الاجتماع معها.

وصرّح ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "الأمور تسير على ما يرام مع فنزويلا. نحن نعمل بشكل جيد جدا مع القيادة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتزم لقاء رودريغيز التي كانت نائبة لنيكولاس مادورو، قال "في مرحلة ما سأفعل ذلك".

أدت رودريغيز اليمين الدستورية رئيسة بالوكالة بعد اعتقال مادورو وزوجته في 3 يناير، وبدأت مذاك مفاوضات على عدة جبهات مع واشنطن.