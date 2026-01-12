مساعدات إيوائية سعودية للأسر النازحة في حلب

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 360 بطانية و180 حقيبة إيوائية على الأسر النازحة في محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها 180 أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتأمين الدفء والحماية للعائلات النازحة حديثًا، خاصة في ظل ظروف السكن المؤقت، مما يعزز من قدرتهم على التكيف مع بيئة النزوح القاسية.

وفي لبنان، وزع المركز 402 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مناطق صيدا وطرابلس وزحلة وبيروت بجمهورية لبنان، استفاد منها 402 فرد من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأكثر احتياجا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف.