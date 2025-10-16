رئيس وزراء فرنسا يواجه تصويتين بحجب الثقة

ابوظبي - سيف اليزيد - يواجه رئيس وزراء فرنسا سيباستيان لوكورنو تصويتين بحجب الثقة في البرلمان اليوم الخميس، على الرغم من أن فرص عزله تبدو ضئيلة.

وكان لوكورنو قد أعلن أمس الأول الثلاثاء عن تعليق إصلاح بشأن المعاشات لا يحظى بقبول يتعلق برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. وقد ضمن هذا التراجع للوكورنو الحصول على دعم الاشتراكيين. وفي حال نجا لوكورنو من التصويت، فإن حكومته يمكن أن تمضى في تنفيذ مهمتها الصعبة المتمثلة في تمرير موازنة العام المقبل. ومن شأن عدم نجاته من التصويتين أن يؤدي لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، حيث من غير المرجح أن يعين ماكرون رئيسا جديدا للوزراء لتشكيل حكومة.