تطوير علاج جديد لعلاج الصلع.. والكشف عن مدة إنبات الشعر!

موقع الخليج 365: أعلن باحثون من الجامعة الوطنية في تايوان عن تطوير مصل جلدي (سيروم) موضعي نجح في إعادة إنبات الشعر لدى الفئران خلال 20 يوماً فقط، ما يمهد لعلاج الصلع لدى البشر، وفق دراسة نُشرت في دورية Cell Metabolism.

مصل جديد

وأوضح العلماء أن هذا المصل يعتمد على أحماض دهنية طبيعية تُحفّز الخلايا الجذعية في بصيلات الشعر دون أن تُسبب تهيّج الجلد، مما يجعله مؤهلًا مستقبلاً ليطرح كمنتج تجميلي يباع من دون وصفة طبية.

مادة مهيّجة

واستخدم العلماء مادة مهيّجة للجلد تُعرف باسم SDS لإحداث استجابة مناعية لدى الفئران، فهاجرت الخلايا المناعية إلى طبقة الدهون، ما جعلها تفرز أحماضاً دهنية خاصة، امتصّتها الخلايا الجذعية المسؤولة عن نمو الشعر، ما أدى إلى تحفيز دورة التجدد وظهور شعر جديد بعد نحو 10 إلى 11 يوماً من العلاج.