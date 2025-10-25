لمرضى السرطان .. طريقة جديدة وبسيطة لتحديد مدى الحاجة للعلاج الكيميائي!

موقع الخليج 365: أظهرت نتائج دراسة عُرضت في اجتماع الجمعية الأوروبية لعلم الأورام الطبي، أن فحص دم بسيطاً يمكن أن يغير طريقة تحديد الأطباء لمن يحتاج العلاج الكيميائي ومدى قوته وذلك بالنسبة لمرضى سرطان القولون أو المثانة.

عينات دم

وتم أخذ عينات دم من أكثر من ألف مريض مصاب بسرطان القولون في المرحلة الثالثة بعد حوالي 6 أسابيع من خضوعهم لجراحة لإزالة الورم.

الحمض النووي

وإذا لم تُكتشف آثار الحمض النووي للسرطان في مجرى الدم، يصنف المرض على أنه "منخفض الخطورة". أما في حال وجود هذه الآثار، فيعتبر "عالي الخطورة".

قوة العلاج

وذكر تقرير عن الدراسة نشرته مجلة "نيتشر ميديسين" أن نتائج الحمض النووي للورم في الدم تحدد مدى قوة العلاج المطلوب لكل مريض.

حالة منخفضة

وأفاد الباحثون في بيان أن المرضى الذين تعتبر حالتهم منخفضة الخطورة تلقوا علاجاً كيميائياً أقل، مما أدى إلى تراجع حالات البقاء داخل المستشفى والآثار الجانبية مثل تلف الأعصاب.