صندوق النقد الدولي يدعو لإرساء السلام في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - ناشدت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، جميع الأطراف مواصلة المضي نحو سلام دائم ومستدام عقب وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلة إنه سيعود بالنفع على المنطقة بأسرها.

وأضافت، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن، أنها شعرت بالارتياح بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن انخفاض حدة التوتر سيكون من التطورات الجيدة بالنسبة لاقتصاد العديد منالدول في المنطقة.

وقالت "من المهم أن يشجع جميع المعنيين هذا التوجه نحو سلام دائم ومستدام، وهو أمر سيعود بالنفع على المنطقة بأسرها".