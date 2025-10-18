إصابة 5 فلسطينيين باعتداء مستوطنين قرب رام الله

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

أصيب 5 فلسطينيين، أمس، جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم بالضرب شرق رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن الطواقم الطبيّة تتعامل مع 5 إصابات جراء الاعتداء بالضرب من قبل المستوطنين في بلدة «سلواد».

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين هاجموا عائلات فلسطينية في سلواد أثناء توجههم لحقول الزيتون، واعتدوا عليهم بالضرب بالعصي والحجارة، فيما منعوا آخرين من الوصول إلى حقولهم.

وفي السياق ذاته، هاجم مستوطنون، أمس، مزارعين فلسطينيين ممن يجنون الزيتون في محافظات عدة بالضفة، أبرزها نابلس وسلفيت ورام الله.