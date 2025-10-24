«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً

ابوظبي - سيف اليزيد - أديس أبابا (وكالات)

أعرب جيل كاربونييه، نائب رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن أسفه لوجود أكثر من 50 نزاعاً نشطاً في أفريقيا، وهو ما يمثل حوالى 40% من النزاعات المسلحة في العالم.

وقال كاربونييه، أمس «الأمر المقلق للغاية هو أن عدد النزاعات المسلحة في أفريقيا ارتفع بنسبة 45% منذ عام 2020»، مضيفاً أن أكثر من 50 حالة نزاع مسلح نشط في أفريقيا، تمثل حوالى 40% من إجمالي النزاعات في العالم، أدت إلى نزوح نحو 35 مليون شخص في القارة، أي نحو نصف النازحين على مستوى العالم.

لكن في حين أن «الاحتياجات هائلة»، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مثل غيرها من المنظمات الإنسانية، تعاني الانخفاض الدولي في تمويل المساعدات، وفق ما أكد كاربونييه. وتشمل الأسباب الرئيسية، تفكيك إدارة الرئيس دونالد ترامب، للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتراجع تمويلات بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والاتحاد الأوروبي.

في يوليو، كشفت دراسة دولية أن خفض التمويل الأميركي للمساعدات الدولية قد يؤدي إلى أكثر من 14 مليون وفاة إضافية بحلول عام 2030 بين الفئات الأكثر ضعفاً، وثلثهم من الأطفال.

وأشار كاربونييه إلى أن ذلك يفرض علينا مفاضلات مؤلمة للغاية، إذ يتعين علينا تقليص بعض عملياتنا أو حتى إيقافها لإعطاء الأولوية لأخرى.

في السياق، أعلن الجيش النيجيري، أمس، أنه قتل أكثر من 50 مسلحاً من جماعة بوكو حرام في رد فعل على هجمات بمسيّرات على قواعد عسكرية شمال شرقي البلاد.

وقال ساني أوبا، المتحدث باسم الجيش، في بيان، إن المسلحين شنوا هجمات متزامنة على قواعد عسكرية في ولايتي بورنو ويوبي صباح أمس. ولفت البيان إلى أن مزيجاً من الهجمات البرية والجوية، مكن الجيش من هزيمة المسلحين الذين شنوا الهجمات من شمالي الكاميرون وقرية كاتاركو بولاية يوبي. وأضاف المتحدث أن القوات البرية، مدعومة بمكون جوي، ما زالت تلاحق ما يزيد على 70 مسلحاً جريحاً «ضمن تنسيق وثيق». وقتل مسلحو بوكو حرام الشهر الماضي 60 شخصاً على الأقل في هجوم ليلي على قرية دار الجمال شمال شرقي نيجيريا.