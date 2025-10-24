دوري "أن بي آيه": رقم قياسي شخصي لغيلجوس-ألكسندر بـ 55 نقطة

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : تعملق الكندي شاي غيلجوس ألكسندر بتسجيله 55 نقطة، هي الأعلى في رصيده الشخصي، في مباراة احتاج خلالها فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب إلى شوطين إضافيين للفوز على مضيفه إنديانا بايسرز 141 135 الخميس، وذلك بعد يومين من سيناريو مشابه أمام هيوستن روكتس في مستهل مبارياته في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

واقيمت مباراتان ضمن منافسات اليوم الثالث عقب الفضيحة التي هزت أوساط الدوري مع ايقاف تشونسي بيلابس مدرب بورتلاند تريل بلايزرز ولاعب ميامي هيت تيري روزيير في إطار تحقيق يتعلق بأنشطة مراهنة غير قانونية، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وبعد مباراته المثيرة أمام روكتس التي خرج منها منتصرا بعد شوطين إضافيين بفارق نقطة 125 124، احتاج ثاندر إلى شوطين إضافيين مرة جديدة أمام إنديانا الذي فشل في الثأر لخسارته نهائي الدوري في حزيران/يونيو بنتيجة 3 4.

وبات ثاندر أول نادٍ في تاريخ "أن بي آيه" يحتاح إلى شوطين إضافيين في أول مباراتين له في الموسم.

واستفاد غيلجوس ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري المنتظم الموسم الماضي، لتعزيز رقمه التهديفي القياسي السابق البالغ 54 نقطة، بعدما نجح في تسجيل 55 نقطة (15 تسديدة ناجحة من 31 محاولة) وأضاف إليها 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وعرف غيلجوس ألكسندر (27 عاما) كيف يبدو حاسما في الأوقات الحساسة بعدما قاد العديد من الهجمات تحت سلة منافسه وحصل على أخطاء ورميات حرة كثيرة، سجل منها 23 نقطة من أصل 26.

ورفع اللاعب الكندي، المتوج أفضل هداف في الموسم الماضي، والذي سجل 50 نقطة أو أكثر للمرة الخامسة في مسيرته، رصيده التهديفي إلى 90 نقطة بعد مباراتين فقط، حيث وحدهم مايكل جوردان وأنتوني ديفيس وويلت تشامبرلين حققوا نتائج أفضل.

قال غيلجوس ألكسندر عقب فوز فريقه "يتميز هذا الفريق بميزتين عظيمتين: هو يعرف كيف يستمتع باللحظة، ويدرك أن بداية الموسم لا تقل أهمية عن نهايته".

وبعد دخوله كبديل، أضاف البلجيكي الأميركي أجاي ميتشل 26 نقطة، في حين ساهم آرون ويغينز بـ 23، وتشيت هولمغرين بـ 15 وأضاف إليها 12 متابعة، في غياب جايلن وليامس المصاب.

وفي وقت يعتبر ثاندر المرشح الأوفر حظا للاحتفاظ بلقبه، تتفاوت حظوظ بايسرز، وصيف البطل، هذا الموسم.

عانى بايسرز من تعرض نجمه تايريس هاليبورتون لتمزق في وتر أخيل في المباراة السابعة من النهائيات، ما أثر سلبا عليه حيث من غير المتوقع أن يلعب ابن الـ 25 عاما مجددا هذا الموسم.

كما غادر لاعب الارتكاز مايلز تورنر إلى ميلووكي باكس هذا الصيف، وخسر بايسرز لاعبه أندرو نيمبارد في الربع الثاني الخميس بسبب إصابة في كتفه الأيسر.