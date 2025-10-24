كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أكتوبر 2025 09:59 صباحاً - عندما تلاحظ الأم أن طفلها ومع بلوغه ما يقارب العامين من عمره قد أصبح أكثر تفاعلًا مع الاشخاص المحيطين به ممن يتواجدون حوله، ويظهر ايضا تفضيلًا لكي يلعب مع أقرانه، ويبدأ كذلك في فهم مشاعر الآخرين ويمتلك قدرة على مشاركتهم اهتماماته، ويمكن ملاحظة واكتشاف بعض المؤشرات المبكرة للذكاء الاجتماعي عند الطفل مثل ما يعرف بالابتسام الاجتماعي في عمر الشهرين أو ثلاثة أشهر مما يدل على سلامة الدماغ أولا عند الطفل.

مع تقدم عمر الطفل تظهر علامات تشير إلى ان الطفل ذكي اجتماعيا ويجب ان تشعر الأم بالطمأنينة والسعادة جراء ذلك وقد التقت " الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بالاستشارية التربوية شاهيناز لافي حيث أشارت إلى 4 علامات هامة ومطمئنة تدل على الذكاء الاجتماعي عند طفلك والتي تظهر عليه مبكرا ومنها قدرته على ادارة الحديث وغيرها من العلامات المبشرة للأم في الآتي:

ما هو تعريف الذكاء الاجتماعي عند الطفل؟

طفل يتواصل مع أمه

اعلمي أن مفهوم الذكاء الاجتماعي عند الطفل يعرف بأنه قدرة الطفل على فهم التفاعلات الاجتماعية اي طرق التواصل بين الأخرين والتعامل مع مشاعر المحيطين معه حسب تنوعها والقدرة ايضا على بناء علقات قوية مع مجتمعه بكل فئاته سواء الكبار او الصغار.

لاحظي ان الذكاء الاجتماعي عموما يعني فهم لغة الجسد والقدرة على التواصل من خلال لغة الجسد مع لغة جسد الآخر بالاضافة إلى التواصل اللفظي وعدم الاعتماد على وسيلة تواصل واحدة وبالتالي فالذكاء الاجتماعي عند الطفل يشمل تحكم الطفل في مشاعره المختلفة وتوظيفها في الموقف والوقت المناسب وذلك بذكاء خاص مع ضرورة امتلاك الطفل القدرة على التعبير عن نفسه لكي يعزز من مكانته في المجتمع.

علامات هامة تدل على الذكاء الاجتماعي عند طفلك

1- الطفل المبادر بالحديث والحوار مع الآخرين

تبادل التحية بين الأطفال



لاحظي ان الطفل الذي لا يكون متلقيا للكلام فقط هو طفل ذكي اجتماعيا حيث سوف تلاحظين ان طفلك يبدأ مثلا بالسلام ثم يبدأ في سؤال رجل كبير عن اسمه، او عن عمله، وربما سأله بطريقة مهذبة: ماذا تفعل هنا؟ وبمعنى ان طفلك قد ربط بين المكان ووجود موظف يقوم بعمل معين بداخله وهذا اهم مؤشر على ذكاء طفلك الاجتماعي على العكس من الطفل الذي لا يمتلك هذه المهارة وحيث تجدينه صامتا معظم الوقت وينتظر من الآخرين المبادرة بسؤاله وفتح حوار معه ولا تصدقي ان ذلك من علامات تهذيب طفلك بل يدل على نقص في مستوى قدرته على التواصل مما يعني نقص معدل ذكائه.

2- الطفل المهتم بردود أفعال الآخرين على كلامه

اعلمي ان الطفل الذي يتابع رد فعل الشخص الذي يتحدث معه حول ما كان يقوله ولا يعتبر انه ليس من الضروري معرفة آراء الآخرين والاطلاع عليها وبالتالي فهذا الطفل سوف ينشأ وليس لديه القدرة على تقدير واحترام الآخرين فهذا الطفل لن يكون ذكيا اجتماعيا، كما انه من الضروري والهام ان يكون طفلك مهتما بالذوق والأدب العام مع الآخرين لكي يحسن من علاقته معهم ويدرك مبكرا انه لا يعيش وحيدا في المجتمع او ان الآخرين من واجبهم ان يحتملوا اي تفاهة او موقف سيء يقوم به.

3- الطفل المعبر عن مشاعره بطريقة لفظية

لاحظي انه من الضروري ان يكون طفلك قادرا على التعبير بالكلام عن مشاعره الداخلية عن طريق طرق تعليم الطفل التعبير عن مشاعره وتأثير ذلك على بناء شخصية فالطفل الذي يقول لك انه غاضب او حزين فهو طفل يتمتع بمستوى جيد من الذكاء الاجتماعي وسوف يتطور ذلك في تعامله مع المجتمع على العكس من الطفل الذي لا يستخدم سوى طريقة واحدة للتعبير عما يحدث معه او يشعر به فالطفل الذي يبكي في كل موقف وتسأله الأم عما به ولا يرد هو طفل فاشل اجتماعيا وليس طفلا حساسا ولا خجولا كما تعتقد.

4- الطفل القادر على تغيير سياق الحديث

اعلمي ان عليك الشعور بالبهجة والسعادة وان يغلبك الشعور بالطمأنينة حين تكتشفين ان طفلك لديه القدرة على ادارة دفة الحديث وتوجيهه لأنه سوف يكون قادرا على التملص من المواقف المحرجة بعد ذلك وهذا قمة الذكاء الاجتماعي الذي لا يتمتع به معظم الناس بل ان معظم الناس يواجهون مواقف سيئة تؤثر على نفسيتهم بسبب احراجهم وعدم قدرتهم على التخلص من الاسئلة المحرجة مثلا.

نصائح هامة لتطوير الذكاء الاجتماعي عند طفلك

طفل يعبر عن مشاعره مع الأب

اهتمي بتوفير فرص للتفاعل بين طفلك والآطفال الآخرين مثل تشجيع الطفل على اللعب مع الأطفال والتعرف على مواعيد الألعاب والمسابقات والأنشطة الجماعية التي تقام في النوادي الرياضية مثلا.

ضجعي طفلك على التعبير عن مشاعره والتعبير عنها بدقة ولا تكوني حاجزا بينه وبين مصارحتك فيجب ان تكوني الصديقة الأولى لطفلك التي يجد معها مساحبة للبوح لكي يستطيع ان يتحدث دون خوف وينتقل ذلك لتعامله مع الآخرين.

علمي طفلك طريقة التعرف على مشاعر الآخرين من خلال لغة جسدهم واهمية احترام وفهم هذه المشاعر فحين يرى انسانا حزينا او باكيا فيجب ان يتعلم المواساة والصمت وعدم الضحك او السخرية من مشاعره مهما كانت أسبابها فحث الطفل على فهم مشاعر من حوله من اهم خطوات رفع مستوى الذكاء الاجتماعي لديه.

ساعدي طفلك من خلال النصح والارشاد والتوجية على حل الخلافات بينه وبين اقرانه ولا تستخدمي اسلوب التحيز معه لمجرد انه طفلك لأن استخدام اساليب فعالة وسليمة لحل النزاعات بين الاطفال يعودهم على استخدامها بمفردهم لاحقا.

شجعي طفلك على المشاركة التعاون مع الأطفال الآخرين واسمحي له بأن يزور اصدقائه وان يلعب مع الأطفال ولا تكوني معه في كل مكان ولا تتركيه ضحية لحبك واستحواذك لان عدم خروج الطفل إلى الحياة مبكرا سوف يجعله طفلا منطويا وأنانيا وفاشلا في حياته الاجتماعية.

كوني القدوة الحسنة لطفلك لأن الطفل يتعلم بالقدوة وليس بالوعظ المباشر والقاء الأوامر وحين يراك تتعاملين بطريقة لائقة وفنية ومهذبة مع الآخرين فسوف يكون مثلك تماما والعكس سيحدث حين يكتشف ان قدوته الاولى تستهر بمشاعر الآخرين ولا تهتم سوى بنفسها.

