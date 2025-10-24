اخبار السعوديه

تجربة الأفلام السعودية: تعزيز الشراكات السينمائية الدولية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحت عنوان “منتدى الأفلام السعودي يلقي الضوء على مستقبل الصناعة السينمائية”، انطلقت الجلسات الحوارية في اليوم الثاني من فعاليات المنتدى السعودي للأفلام في الرياض. وشهدت الجلسات مشاركة متميزة من خبراء ومبدعين في القطاع السينمائي، حيث تم مناقشة سبل تطوير الصناعة واستعراض التجارب المحلية والدولية.

تم افتتاح الفعاليات بجلسة حول “المجموعات الأرشيفية الخاصة: هوية وذاكرة”، التي تناولت دور الأرشيفات في حفظ التاريخ السينمائي السعودي. وتبعتها جلسة تناولت “المناطق : وجهات سينمائية”، حيث تم التركيز على دور التنوع البيئي في تمكين صناعة الأفلام.

وفي جلسة أخرى تمت مناقشة “الشراكات: مستقبل صناعة السينما السعودية”، بينما تناولت جلسة أخرى أهمية التعليم السينمائي في بناء الكفاءات الوطنية.

كما تمت مناقشة استراتيجية توزيع الأفلام في جلسة حول “الإنتاجات الأصلية في منصات البث الرقمية والتقليدية”، واختتمت الفعاليات بجلسة حول “كيف أعادت التقنية كتابة المشهد السينمائي”.

يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز صناعة الأفلام في المملكة وجذب الاستثمارات وتوفير منصة لتبادل الخبرات بين محترفي الصناعة. يعكس المنتدى النمو المتسارع الذي تشهده صناعة الأفلام في المملكة، ويعتبر منبراً لتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة السينما.

