محدث: 3 شهداء جرّاء سلسلة غارات إسرائيلية شرق وجنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، استشهاد شخصين في بلدتي جنتا وشمسطار، جرّاء سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من جرود السلسلة الشرقية والغربية في البقاع اللبناني.

وأفادت، بأن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية استهدفت عددا من المناطق في قضاء بعلبك، حيث طالت الغارات جرود منطقة جنتا على السلسلة الشرقية، وامتدت لتشمل عدة مواقع على أطراف بلدة شمسطار غرب بعلبك، ما أدى إلى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى، وسادت حالة هلع بين صفوف طلاب ثانوية شمسطار التي تحطم عدد من ألواح زجاج نوافذها خلال الدوام المدرسي.

وترافقت الغارات مع تحليق مكثّف للطيران الحربي على علو منخفض فوق سهل البقاع، وأشارت الوكالة إلى أن الانفجارات دوّت في مناطق متباعدة من جرود البقاع، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مواقع الاستهداف.

كما استشهدت مواطنة لبنانية مساء اليوم الخميس، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة "عربصاليم" في منطقة إقليم التفاح.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن مواطنة (80 عاما) استشهدت، في غارة نفذها طيران الاحتلال استهدفت غرفة في محيط بلدية "عربصاليم" ومدرستها الابتدائية.

