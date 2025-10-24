تحذير أوروبي لميتا وتيك توك بسبب خرق قواعد الشفافية

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إن شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة ميتا وتطبيق التواصل الاجتماعي المملوك للصين تيك توك انتهكا التزامهما بمنح الباحثين إمكانية الوصول الكافية إلى البيانات العامة بموجب قانون الخدمات الرقمية.

وأضافت المفوضية في بيان لها أنه استناداً إلى نتائجها الأولية لا توفّر منصتا فيسبوك وإنستجرام التابعتان لشركة ميتا فيما يبدو آلية واضحة وسهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني.

واتّخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات الكبيرة مثل مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث باتخاذ تدابير قوية للحد من انتشار المحتوى غير القانوني والضار.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها حول قضية الشفافية «تظهر النتائج الأولية للمفوضية أن فيسبوك وإنستجرام وتيك توك، ربما تكون وضعت إجراءات وأدوات معقدة تعيق الباحثين عن طلب الوصول إلى البيانات العامة».

وأضافت «السماح للباحثين بالوصول إلى بيانات المنصات يُعد التزاماً أساسياً بالشفافية بموجب قانون الخدمات الرقمية، إذ يتيح الرقابة العامة على التأثير المحتمل لهذه المنصات على صحتنا الجسدية والنفسية».