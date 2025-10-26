اخبار العالم

إطلاق نار بجامعة لينكولن في بنسلفانيا الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت السلطات الأميركية بإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص، في حادث إطلاق نار وقع بجامعة لينكولن في ولاية بنسلفانيا الأميركية، ليلة أمس السبت.

وذكر مكتب المدعي العام لمقاطعة تشيستر، أن الجهات المكلفة بإنفاذ القانون تعاملت مع الحادث، وأنها تجري حالياً تحقيقات مكثفة. ولم تتوفر أي تفاصيل أخرى بشأن إطلاق النار، بما يشمل حالة الضحايا. وطلبت السلطات من العامة تجنب المنطقة.

ومن جانبه، قال حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، على منصة "إكس" إنه تم إطلاعه على تفاصيل إطلاق النار، وعرض دعم إدارته الكامل للجامعة وسلطات إنفاذ القانون المحلية.

