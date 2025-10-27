العراق.. قتلى وجرحى بحريق خط أنابيب نفط

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

قالت مصادر عراقية، أمس، إن حريقاً في مستودعات للنفط الخام خلف عدداً من القتلى والجرحى، في منطقة البرحسية غربي مدينة البصرة 550 كم جنوبي بغداد.

وذكرت المصادر أن الحريق التهم عدداً من مستودعات الزبير التي تعد أكبر منشأة أنابيب مشتركة لنقل النفط من الحقول النفطية إلى الخزانات وأنابيب التصدير إلى منصات تصدير النفط في الخليج، ما تسبب في مقتل عاملين اثنين، على الأقل إلى جانب إصابة 5 عمال آخرين.

وقال الدفاع المدني في البصرة، من جهته، إن فرقه تعمل على إخماد الحريق الذي اندلع بعد انفجار أحد التوربينات في الموقع.

وأكد مسؤولون: إن إنتاج الحقل لم يتأثر ويبلغ حالياً 400 ألف برميل يومياً.

وذكر المسؤولون أن الحريق اندلع بينما كان عاملون يجرون عمليات لحام بالقرب من خط الأنابيب، وتسبب الحريق في إصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.

واندلع الحريق في جزء من خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من حقل الزبير لمستودعات مجاورة. وقالت وزارة النفط العراقية في بيان: «حصل حادث تسرب في إحدى منظومات الغاز في مستودع (زبير 1)، وبالتحديد في منظومة الضخ القديمة في المستودع، مما أسفر عن حريق في منظومة الضخ»، مؤكدة في بيانها وفاة موظف في شركة نفط البصرة وإصابة أربعة أشخاص آخرين. وأشار المسؤولون إلى أن بعض العمال المصابين تعرضوا لحروق خطيرة وما زالوا في حالة حرجة.