بوتين يلغي اتفاقية مع أميركا تسعى لمنع تطوير أسلحة نووية

ابوظبي - سيف اليزيد - وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، قانونا ينهي اتفاقية، مع الولايات المتحدة للتخلص من البلوتونيوم، كانت معطّلة بالفعل وهدفت إلى منع الجانبين من تطوير مزيد من الأسلحة النووية.

تأتي الخطوة بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطط عقد قمة بشأن أوكرانيا مع بوتين.

وألزمت "اتفاقية إدارة البلوتونيوم والتخلّص منه"، التي وُقعت عام 2000 وعُدلت في 2010، روسيا والولايات المتحدة بخفض مخزونهما من البلوتونيوم العائد إلى حقبة الحرب الباردة بـ34 طنا لكل منهما والاكتفاء باستخدامه في الطاقة النووية.

وقدّر مسؤولون أميركيون أن الاتفاق سيتخلص من المواد اللازمة لإنتاج ما يعادل حوالى 17 ألف سلاح نووي.

وعلّق بوتين بالفعل عضوية روسيا في الاتفاقية عام 2016 إبان رئاسة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما.

ويمثّل القانون، الذي وقّعه بوتين اليوم بعد أن أقره النواب الروس في وقت سابق هذا الشهر، انسحابا رسميا من الاتفاق.

وأعلن بوتين، أمس الأحد، أن روسيا أجرت اختبارا نهائيا ناجحا لصاروخ كروز يعمل بالدفع النووي.