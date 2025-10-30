وهكذا اسقطت "فضيحة" أميراً بريطانيّاً!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قرر عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث تجريد شقيقه أندرو من لقب "أمير"، وأنه لم يعد بإمكانه العيش في منزله بالمحفل الملكي.

لا يزال أندرو يواجه تحقيقات بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي وعلاقته مع المتحرش بالأطفال الراحل جيفري إبستين.

وفيما يلي البيان الكامل الصادر عن قصر باكنغهام: "بدأ جلالة الملك اليوم إجراءات رسمية لسحب لقب وألقاب وجوائز الشرف من الأمير أندرو".

وقال البيان: "كان عقد إيجاره في المحفل الملكي، حتى الآن، يوفر له الحماية القانونية لمواصلة إقامته. وقد تم الآن توجيه إشعار رسمي بالتخلي عن عقد الإيجار، وسينتقل إلى سكن خاص بديل.

"تُعتبر هذه الانتقادات ضرورية، على الرغم من استمراره في إنكار الاتهامات الموجهة إليه. ويود جلالتاهما توضيح أنهما كانتا وستظلان مع ضحايا وناجين من جميع أشكال الإساءة."

يشار إلى أن خطوة الملك تحظى أيضًا بدعم العائلة المالكة، بما في ذلك ولي العهد الأمير ويليام أمير ويلز.

كما تم التشاور مع الحكومة البريطانية في هذه العملية، ويبدو أنها اعتبرت هذه الخطوة سليمة ومناسبة من الناحية الدستورية.

اسقاط أمير

وإذ ذاك، أعلنت عائلة فرجينيا جيوفري، المتهمة الرئيسية لأندرو، في بيان لها أنها "أسقطت أميرًا بريطانيًا بصدقها وشجاعتها الاستثنائية".

وجاء في البيان، الذي أُرسل إلى بي بي سي: "اليوم، أسقطت فتاة أمريكية عادية من عائلة أميركية عادية أميرًا بريطانيًا بصدقها وشجاعتها الاستثنائية.

واضاف: "لم تكفّ فرجينيا روبرتس جيوفري، أختنا، التي كانت طفلة عندما اعتدى عليها أندرو جنسيًا، عن النضال من أجل محاسبة ما حدث لها ولعدد لا يُحصى من الناجيات مثلها|.

وخلص إلى القول: "اليوم، تُعلن انتصارها. نحن، عائلتها، إلى جانب أخواتها الناجيات، نواصل معركة فرجينيا ولن يهدأ لنا بال حتى تُطبق نفس المحاسبة على جميع من اعتدوا عليها وساندوها، المرتبطين بجيفري إبستين وجيسلين ماكسويل."