باكستان وأفغانستان تتفقان على استمرار وقف إطلاق النار

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية التركية الخميس، أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على استمرار وقف إطلاق النار بعد محادثات عقدت في إسطنبول بوساطة تركيا وقطر.
وأضاف البيان، عقب المحادثات التي عقدت من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري "اتفقت جميع الأطراف على وضع آلية للمراقبة والتحقق تضمن الحفاظ على السلام وفرض عقوبات على الطرف المخالف".
وتقول باكستان إنها تنتظر من جارتها الكف عن إيواء مجموعات "إرهابية" باكستانية. غير أن أفغانستان تنفي أن تكون تدعم أيا من هذه المجموعات، وتقول إنها تريد الحفاظ على سلامة أراضيها.
بدأت المواجهة بين البلدين قبل أسبوعين، وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، اليوم الاثنين، إن 50 مدنيا قتلوا وأصيب 447 آخرون في الجانب الأفغاني خلال أسبوع واحد.

