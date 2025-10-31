مشاورات أممية ليبية حول تشكيل حكومة جديدة موحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

ناقشت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع رؤساء اللجان الدائمة بالبرلمان الليبي، المستجدات المتعلقة بالمناصب السيادية واستكمال تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بهدف التوصل إلى توافق سياسي يعزز الاستقرار ويمهد لعملية إجراء الانتخابات الوطنية، بحسب ما أكده مصدر أممي لـ«الاتحاد».

وأوضح المصدر أن اللقاء ركز على سبل تفعيل خريطة الطريق التي قدمتها البعثة الأممية للوصول لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن المشاورات تطرقت إلى ملف تشكيل حكومة جديدة موحدة في البلاد تتولى إدارة المرحلة الانتقالية، لافتاً إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين البرلمان والبعثة الأممية لإنجاز المصالحة الوطنية وتجاوز الخلافات.

وأشار المصدر إلى أن البعثة الأممية تتحرك خلال هذه الفترة في مسارين متوازيين أولهما الدفع نحو التوافق على الإطار التشريعي اللازم للانتخابات وهيكلة مجلس إدارة المفوضية من جهة بالإضافة للترتيب للحوار المهيكل بين المكونات السياسية والأطراف الرئيسة حيث شرعت في تسليم الدعوات للمشاركة في الحوار السياسي نهاية نوفمبر المقبل.

وفي باريس، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، مع مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس، مستجدات المشهد الليبي الراهن في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة، والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الليبية وإنجاز المصالحة الوطنية في البلاد.