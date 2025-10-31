اخبار العالم

العراق.. استعدادات مكثفة لضمان انسيابية العملية الانتخابية

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد) 

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، تفاصيل الصمت الانتخابي ووقت التصويت الخاص وموعده. وقالت المفوضية في بيان، إن «التصويت الخاص يبدأ في صباح التاسع من نوفمبر»، مضيفة أن «الصمت الانتخابي يبدأ في صباح الثامن من الشهر نفسه».
وتأتي هذه الترتيبات، ضمن الاستعدادات النهائية التي تجريها مفوضية الانتخابات استعداداً لاقتراع مجلس النواب المقرر في منتصف نوفمبر المقبل، حيث تكثف المفوضية تنسيقها مع الوزارات والمؤسسات الأمنية لضمان انسيابية العملية الانتخابية وتنظيمها في بيئة آمنة ومستقرة.

