ارتفاع شهداء غزة إلى 68858 ومطالبات بتفويض أممي لانتشار القوة الدولية

فيما طالب الأردن وألمانيا، اليوم، بضرورة حصول القوة الدولية التي من المزمع أن تنتشر في قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، على تفويض من مجلس الأمن الدولي، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 68,858 شهيدًا و170,664 جريحًا.

في السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول خمسة شهداء وتسعة إصابات، إلى مستشفيات القطاع، خلال 48 ساعة الماضية.

وفي مرحلة لاحقة، تنصّ خطة ترمب المكوّنة من 20 بندا، على تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة لنشرها فورا" في غزة، على أن "توفر التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها" في القطاع.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "كلنا متفقون على أنه من أجل أن تتمكن قوة الاستقرار من أن تكون فاعلة في أداء مهمتها، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي".

وشدد الصفدي على أن الأردن لن يرسل جنوده للمشاركة في هذه القوة، علما أن عمان تشارك في مركز إقامته الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل، لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأتت تصريحات الصفدي خلال منتدى "حوار المنامة" في العاصمة البحرينية، إلى جانب نظيره الألماني يوهان فاديفول الذي أعرب عن دعم برلين أيضا لمنح القوة الدولية في غزة تفويضا أمميا.