السفير الهندي في السعودية : الفعاليات الثقافية والترفيهية تعمق الروابط بين البلدين

وقال في تصريحٍ بمناسبة انطلاق أسبوع الثقافة الهندية ضمن مبادرة "انسجام عالمي2"، إحدى مبادرات برنامج "جودة الحياة" لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030: "على إثر النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة من المبادرة في عام 2024م، من المتوقع أن تحفل فعاليات هذا العام بشكلٍ أكبر وأشمل بالفنون والمأكولات والحرف اليدوية الهندية، بمشاركة عدد من الفنانين والمبدعين".
وأشار السفير الهندي إلى أن هناك حماسًا كبيرًا من زوار الفعاليات خلال العام الماضي لمشاهدة التنوع الثقافي في الهند، وأن هذا العام سيشهد اهتمامًا أكبر ومشاركة أوسع في الاحتفالات.
وتتضمن الفعاليات الثقافية المتنوعة لأسبوع الثقافة الهندية العديد من الحفلات الفنية، وأكشاك الفنون والمأكولات، والعروض الثقافية والحيوية التي تُسلّط الضوء على ثراء وتنوّع التراث الفني والثقافي للهند.
