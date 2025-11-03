وزير الخارجية يصل إلى إسطنبول للمشاركة في اجتماع وزاري تنسيقي بشأن غزة

ملك ماليزيا يصل إلى الرياض في زيارة رسمية وصل إلى الرياض، اليوم، ملكُ ماليزيا السلطان إبراهيم بن السلطان إســكندر, والوفدُ المرافقُ له، في زيارة رسمية للمملكة.وكان في... الرياض: الرياض: دوت الخليج 12 جمادى الأولى 1447 هـ 12 جمادى الأولى 1447 هـ السفير الهندي في السعودية : الفعاليات الثقافية والترفيهية تعمق الروابط بين البلدين أكد سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان أن ما تقدمه وزارة الإعلام والهيئة العامة للترفيه من فعاليات ثقافية... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 12 جمادى الأولى 1447 هـ 12 جمادى الأولى 1447 هـ واشنطن وهانوي خطوات لتعزيز التعاون الدفاعي في زيارة وصفت بأنها اختبار جديد لمتانة العلاقات بين البلدين، أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث خلال زيارته الرسمية إلى فيتنام... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 11 جمادى الأولى 1447 هـ 11 جمادى الأولى 1447 هـ جهود الإغاثة في جامايكا تصارع آثار إعصار ميليسا المدمر تشهد جامايكا واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخها الحديث، إذ تكافح فرق الإنقاذ والإغاثة منذ أربعة أيام لإيصال المساعدات... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 11 جمادى الأولى 1447 هـ 11 جمادى الأولى 1447 هـ الإرهاب خارج فرضيات هجوم الطعن بقطار لندن استبعدت الشرطة البريطانية أن يكون الهجوم الدموي الذي وقع مساء الجمعة على متن قطار متجه إلى لندن مرتبطًا بالإرهاب، مؤكدة أن... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 11 جمادى الأولى 1447 هـ 11 جمادى الأولى 1447 هـ هدنة هشة لتفريغ غزة تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية على أطراف قطاع غزة رغم الهدنة الهشة التي دخلت حيز التنفيذ منذ أسابيع، وسط تصاعد الاتهامات... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 11 جمادى الأولى 1447 هـ 11 جمادى الأولى 1447 هـ الصين: ملتزمون بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الرياض التزمت السعودية والصين بتعزيز شراكتهما الإستراتيجية الشاملة عقب مهمة دبلوماسية محورية استمرت 5 أيام لنائب الرئيس الصيني هان تشنغ،... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 11 جمادى الأولى 1447 هـ 11 جمادى الأولى 1447 هـ

