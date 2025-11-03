وزير الخارجية يصل إلى إسطنبول للمشاركة في اجتماع وزاري تنسيقي بشأن غزة

- 1/3
ملك ماليزيا يصل إلى الرياض في زيارة رسمية
وصل إلى الرياض، اليوم، ملكُ ماليزيا السلطان إبراهيم بن السلطان إســكندر, والوفدُ المرافقُ له، في زيارة رسمية للمملكة.وكان في...
السفير الهندي في السعودية : الفعاليات الثقافية والترفيهية تعمق الروابط بين البلدين
أكد سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان أن ما تقدمه وزارة الإعلام والهيئة العامة للترفيه من فعاليات ثقافية...
واشنطن وهانوي خطوات لتعزيز التعاون الدفاعي
في زيارة وصفت بأنها اختبار جديد لمتانة العلاقات بين البلدين، أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث خلال زيارته الرسمية إلى فيتنام...
جهود الإغاثة في جامايكا تصارع آثار إعصار ميليسا المدمر
تشهد جامايكا واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخها الحديث، إذ تكافح فرق الإنقاذ والإغاثة منذ أربعة أيام لإيصال المساعدات...
الإرهاب خارج فرضيات هجوم الطعن بقطار لندن
استبعدت الشرطة البريطانية أن يكون الهجوم الدموي الذي وقع مساء الجمعة على متن قطار متجه إلى لندن مرتبطًا بالإرهاب، مؤكدة أن...
هدنة هشة لتفريغ غزة
تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية على أطراف قطاع غزة رغم الهدنة الهشة التي دخلت حيز التنفيذ منذ أسابيع، وسط تصاعد الاتهامات...
الصين: ملتزمون بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الرياض
التزمت السعودية والصين بتعزيز شراكتهما الإستراتيجية الشاملة عقب مهمة دبلوماسية محورية استمرت 5 أيام لنائب الرئيس الصيني هان تشنغ،...
