مصر تعلن كشفا جديدا للغاز

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة البترول المصرية، في بيان اليوم السبت، إن شركة بدر الدين للبترول حققت كشفا للغاز في الصحراء الغربية التي تقع غرب نهر النيل، حتى الحدود المصرية مع ليبيا.

وأضافت أن الكشف الجديد يقع في منطقة بدر-15 وأنها وضعت البئر الجديدة المكتشفة على خريطة الإنتاج بمعدل 16 مليون قدم مكعبة من الغاز و750 برميلا يوميا من المتكثفات.

وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن يسهم الكشف في إضافة نحو 15 مليار قدم مكعب غاز إلى الاحتياطيات، وذلك من خزان طبقة البحرية السفلى.

وأضافت الوزارة "يجرى حاليًا إعادة تقييم لهذا الخزان بالمنطقة لاختيار أفضل المواقع لحفر آبار جديدة مستقبلاً بما يدعم زيادة الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات من الغاز".