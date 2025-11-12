سوريا تنضم لتحالف دولي ضد «داعش»

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أعلن مسؤول في الإدارة الأميركية، أمس، أن سوريا أعلنت انضمامها إلى التحالف العالمي لهزيمة تنظيم «داعش»، خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض، حيث التقى الرئيس دونالد ترامب. وأضاف المسؤول أن سوريا ستصبح بذلك، العضو الـ90 في تحالف مكافحة «داعش». وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستسمح لسوريا باستئناف العمليات في سفارتها في واشنطن لتعزيز التنسيق في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن والاقتصاد.

وكان وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى قد أعلن أن دمشق وقعت إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي لهزيمة «داعش»، مضيفاً في منشور عبر «إكس» أن الاتفاق سياسي، ولا يتضمن حتى الآن أي مكونات عسكرية. وتابع: «زيارة الشرع للبيت الأبيض تشير إلى بدء فصل جديد في العلاقات السورية الأميركية، وعودة سوريا الكاملة إلى الساحة الدولية».

والتقى الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعقدا جلسة مباحثات، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، تناولت العلاقات الثنائية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية تجديد تعليق العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر على سوريا جزئياً لمدة 180 يوماً، موضحة أن هذه الخطوة تحل محل إعفاء سابق صدر في مايو الماضي.