ولي العهد يلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي في الكونجرس

إيران تفرج عن ناقلة محتجزة وسط توترات إقليمية أفرجت إيران، عن ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال بعد أيام من احتجازها في مضيق هرمز دون توضيح الأسباب، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات... أبها: أبها: دوت الخليج 28 جمادى الأولى 1447 هـ 28 جمادى الأولى 1447 هـ إسرائيل تحذر سكان قريتين في جنوب لبنان تصاعدت الضربات المتبادلة بين إسرائيل والجماعات المسلحة في جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى إصدار... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 28 جمادى الأولى 1447 هـ 28 جمادى الأولى 1447 هـ بناء مفاعلات نووية بالمملكة بعد اكتمال المحادثات السعودية الأمريكية أنهت السعودية والولايات المتحدة مفاوضاتهما بشأن اتفاق طال انتظاره لتقاسم التكنولوجيا النووية، في خطوة قد تفتح الباب أمام الشركات... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 28 جمادى الأولى 1447 هـ 28 جمادى الأولى 1447 هـ مدينة الفاشر تسقط في الصمت الدولي ومعاناة بلا مفر تقاطعت في الفاشر روايات مسؤولي الإغاثة وشهادات الناجين لتشكّل صورة متماسكة للعنف المتصاعد في غرب دارفور. وبينما حذّر مسؤولون... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 28 جمادى الأولى 1447 هـ 28 جمادى الأولى 1447 هـ 8 اتفاقيات تؤطر الشراكة التاريخية بين السعودية وأمريكا وقع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب على اتفاقية الدفاع الإستراتيجي. كما تم التوقيع... واشنطن: دوت الخليج واشنطن: دوت الخليج 28 جمادى الأولى 1447 هـ 28 جمادى الأولى 1447 هـ الاتحاد الأوروبي يطلق تحولا دفاعيا واسعا لمواجهة روسيا اعتمد الاتحاد الأوروبي، واحدة من أهم الحزم العسكرية منذ عقود، بهدف تسريع حركة الدبابات والقوات عبر حدود دوله السبع والعشرين. وتأتي... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 28 جمادى الأولى 1447 هـ 28 جمادى الأولى 1447 هـ ماذا يعني إعلان السعودية حليفا رئيسيا خارج الناتو قالت الولايات المتحدة إنها صنفت المملكة العربية السعودية حليفا رئيسيا خارج حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في الوقت الذي زار فيه ولي... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 28 جمادى الأولى 1447 هـ 28 جمادى الأولى 1447 هـ

