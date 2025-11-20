قادة الكونجرس يؤكدون دعمھم للعلاقة التاريخية بين السعودية وأمريكا

عقد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان ، في مقر الكونغرس بواشنطن، أمس، اجتماعات ثنائية وموسعة مع رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، وقيادات وأعضاء مجلس النواب في مختلف اللجان. وأكد قادة مجلس النواب دعمھم للعلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وقد ناقش ولي العھد خلال الاجتماعات العديد من القضايا المھمة، تضمنت مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مجالات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات.



