وفيات الفيضانات والعواصف في جنوب شرق آسيا تتجاوز 500

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون اليوم الأحد إن أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ثلاث دول بمنطقة جنوب شرق آسيا، مع استمرار جهود الإغاثة لعشرات الآلاف من النازحين.

وشهدت إندونيسيا وماليزيا وتايلاند دمارا واسع النطاق بعد تشكل عاصفة مدارية نادرة في مضيق ملقة أدت إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح شديدة على مدار أسبوع. وسقط 336 قتيلا في إندونيسيا و170 في تايلاند مع تسجيل حالتي وفاة في ماليزيا.

ولا يزال مسؤولو الإنقاذ والإغاثة في الدول الواقعة بمنطقة جنوب شرق آسيا يحاولون الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة من الفيضانات اليوم الأحد حتى مع انحسار المياه وإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص في أنحاء البلدان الثلاثة.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى تضرر أكثر من أربعة ملايين شخص، منهم ما يقرب من ثلاثة ملايين في جنوب تايلاند و1.1 مليون في غرب إندونيسيا.

وبشكل منفصل، على الجانب الآخر من خليج البنغال، لقي 153 شخصا حتفهم جراء إعصار في سريلانكا، حسبما ذكرت السلطات هناك. وفُقد 191 آخرون وتضرر أكثر من نصف مليون شخص في أنحاء الجزيرة.