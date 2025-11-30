"أوبك+" تثبت إنتاج النفط على مستوى التحالف لعام 2026 ويتفق على آلية الطاقة الإنتاجية

اعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في بيان، إن "دول تحالف "​أوبك+​" اتفقت خلال اجتماعها اليوم الأحد على الإبقاء على حصص إنتاج النفط دون تغيير في العام المقبل، وعلى آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للأعضاء".

واوضح مصدر في "أوبك+" ومصدر آخر مطلع على محادثات التحالف في وقت سابق اليوم، إن "ثماني دول من "أوبك+" اتفقت من حيث المبدأ على الإبقاء على وقف زيادة إنتاجها من النفط مؤقتا خلال الربع الأول من 2026".

وجاء اجتماع تحالف "أوبك+"، الذي يضخ نصف النفط العالمي، وسط جهود أميركية جديدة للتوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مما يمكن أن يزيد إمدادات النفط في حال تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا. وقال مصدران إن الوزراء بدؤوا سلسلة من الاجتماعات عبر الإنترنت.