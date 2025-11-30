البابا لاوون دوّن كلمة في سجل التشريفات في القصر الجمهوري

دوّن ​البابا لاوون الرابع عشر​ كلمة في سجل التشريفات في القصر الجمهوري في بعبدا. وكتب البابا: "في اليوم الأول من زيارتي إلى لبنان، أحد البلدين اللذين أزورهما في هذه الرحلة الرسولية الأولى في حبريتي، أتمنى بكل سعادة كل الخير لشعب لبنان، وأدعو الله أن يسود السلام".

