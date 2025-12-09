ولي العهد يستقبل أمير قطر في الرياض

أين وصلت محادثات السلام؟ تشهد محادثات السلام المتعلقة بالحرب الروسية- الأوكرانية مرحلة حساسة، بعد إطلاق الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب مبادرة... أبها: أبها: دوت الخليج 17 جمادى الآخرة 1447 هـ 17 جمادى الآخرة 1447 هـ اقتحام الأونروا يفتح جولة جديدة من الصراع صعدت إسرائيل إجراءاتها ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة عبر اقتحام مقرها في القدس الشرقية، في خطوة... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 17 جمادى الآخرة 1447 هـ 17 جمادى الآخرة 1447 هـ السودان يقف بين تفاقم الأزمة الإنسانية ونقص التمويل تتقاطع الأزمة الإنسانية في السودان مع مرحلة عالمية تشهد تراجعًا حادًا في تمويل الإغاثة الدولية، بينما تتصاعد الهجمات ضد المدنيين... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 17 جمادى الآخرة 1447 هـ 17 جمادى الآخرة 1447 هـ في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد: الشرع يتعهد بإعادة بناء سوريا قوية وعادلة يحيى السوريون اليوم الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد بعد دخول قوات المعارضة إلى دمشق في 8 ديسمبر 2024. في ذلك اليوم فرّ الأسد إلى... دمشق: الوكالات دمشق: الوكالات 17 جمادى الآخرة 1447 هـ 17 جمادى الآخرة 1447 هـ ولي العهد وأمير قطر يشهدان توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية - قطر السريع شهد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 17 جمادى الآخرة 1447 هـ 17 جمادى الآخرة 1447 هـ البديوي: تصريحات المسؤولين الإيرانيين مغلوطة ومرفوضة أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عن استنكار دول مجلس التعاون وإدانتها للتصريحات الإعلامية... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 17 جمادى الآخرة 1447 هـ 17 جمادى الآخرة 1447 هـ 5 محطات ركاب للقطار الكهربائي السريع بين الرياض والدوحة رحبت المملكة العربية السعودية ودولة قطر في بيان مشترك في ختام زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمملكة بناء على دعوة من... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 17 جمادى الآخرة 1447 هـ 17 جمادى الآخرة 1447 هـ

