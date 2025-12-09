ولي العهد يستقبل أمير قطر في الرياض

- 1/3
أين وصلت محادثات السلام؟
تشهد محادثات السلام المتعلقة بالحرب الروسية- الأوكرانية مرحلة حساسة، بعد إطلاق الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب مبادرة...
اقتحام الأونروا يفتح جولة جديدة من الصراع
صعدت إسرائيل إجراءاتها ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة عبر اقتحام مقرها في القدس الشرقية، في خطوة...
السودان يقف بين تفاقم الأزمة الإنسانية ونقص التمويل
تتقاطع الأزمة الإنسانية في السودان مع مرحلة عالمية تشهد تراجعًا حادًا في تمويل الإغاثة الدولية، بينما تتصاعد الهجمات ضد المدنيين...
في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد: الشرع يتعهد بإعادة بناء سوريا قوية وعادلة
يحيى السوريون اليوم الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد بعد دخول قوات المعارضة إلى دمشق في 8 ديسمبر 2024. في ذلك اليوم فرّ الأسد إلى...
ولي العهد وأمير قطر يشهدان توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية - قطر السريع
شهد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار...
البديوي: تصريحات المسؤولين الإيرانيين مغلوطة ومرفوضة
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عن استنكار دول مجلس التعاون وإدانتها للتصريحات الإعلامية...
5 محطات ركاب للقطار الكهربائي السريع بين الرياض والدوحة
رحبت المملكة العربية السعودية ودولة قطر في بيان مشترك في ختام زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمملكة بناء على دعوة من...
