روسيا: نريد تسوية نهائية للنزاع في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

أعلن الكرملين، أمس، أن روسيا تريد إنهاء الحرب وضمان السلام وهي غير مستعدة للمشاركة في استبدال التوصل إلى اتفاق بقرارات قصيرة الأجل، مؤكدة أنها تسعى إلى تحقيق سلام طويل الأمد.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إن روسيا لم تطلع على نص البيان المشترك لقادة الاتحاد الأوروبي بشأن الضمانات الأمنية لكييف، وموسكو لن تعلق على التقارير الإعلامية بهذا الشأن. يأتي ذلك فيما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو لن توافق تحت أي ظرف من الظروف على نشر قوات غربية في أوكرانيا بأي صيغة كانت، بما في ذلك في إطار حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وقال ريابكوف خلال مقابلة تليفزيونية: «منفتحون على مناقشة الحلول الممكنة، ومع ذلك غير مستعدين بأي وجه من الوجوه لدعم أو الموافقة أو حتى التسليم بأي وجود لقوات الناتو على الأراضي الأوكرانية». وأجاب ريابكوف، رداً على سؤال عما إذا كانت روسيا ستكون مستعدة لنشر قوات أوروبية في أوكرانيا، خارج إطار حلف الناتو: «لا، لا، ومرة أخرى لا».

في غضون ذلك، قال ريابكوف: إن روسيا لن تقدم أي تنازلات تتعلق بالأراضي في المحادثات الرامية لإنهاء حرب أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأوضحت الوكالة أن ريابكوف كان يتحدث عن دونباس وشبه جزيرة القرم والأراضي التي تطلق موسكو عليها اسم نوفوروسيا.

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه توصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لجعل الضمانات الأمنية ملزمة قانونياً عبر إجراء تصويت في الكونجرس الأميركي، وذلك كجزء من اتفاق يهدف إلى إنهاء حرب روسيا على أوكرانيا. ولم يفصح زيلينسكي عن أي تفاصيل إضافية في التصريحات الصوتية التي أدلى بها لوسائل إعلام أوكرانية عبر الإنترنت مساء أمس، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ميدانياً، أعلنت روسيا أمس السيطرة على كوبيانسك، المدينة الإستراتيجية في شمال شرق أوكرانيا، بعدما أكدت القوات الأوكرانية مؤخراً استعادة عدة أحياء منها.